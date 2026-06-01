プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストで現役を引退した「りくりゅうペア」の三浦璃来さん（24＝木下グループ）、木原龍一さん（33＝木下グループ）が1日までにそれぞれのインスタグラムを更新。白Tシャツ2ショットを公開した。

「@kateigaho様、ブルガリ様との撮影でした。この写真は休憩中の一コマです」と、おそろいの白Tシャツ姿の撮影オフショットをアップ。「『家庭画報』7月号 6月1日発売です。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです！」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「シンプルな白Tシャツもいいですね」「2人を見るだけで幸せな気持ちになる〜」「りくちゃん可愛良すぎる！」「お二人とも白がお似合いです」「この角度で見上げるりくちゃん、めっちゃ可愛い」「ホワイトが爽やかで素敵です」などの声が寄せられている。

「りくりゅうペア」は、きょう1日発売のライフスタイル誌「家庭画報7月号」（世界文化社）に登場する。「［ブルガリ］三浦璃来＆木原龍一が魅せる 響き合う輝きの物語」と題し、ジュエリー撮影とインタビュー企画を8ページにわたり掲載。

五輪の歓喜の舞台となったイタリアの至宝「ブルガリ」のジュエリーをまとい、輝きのハーモニーを奏でる美しい写真と、2人の今と未来に迫っている。

プロとして活動していくことを表明した2人は、新たなアイスショーをプロデュースする。タイトルは「THE DESTINY」で、7月31日〜8月2日に東京辰巳アイスアリーナで計4公演が行われる。ペアとアイスダンスの魅力を味わえる今までにない大胆なリンクの使い方やプログラム構成になっており、2人と交流のある世界最高峰のスケーターたちが登場する予定。