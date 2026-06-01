【最後にスカッと！】「お前には価値がない」浮気した彼がまさかの発言...激怒した主人公は、まさかの復讐を！？・前編

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！大好きだった彼氏に浮気されただけでなく、別れ際に心ない言葉まで投げつけられた主人公。どん底の悲しみを力に変え、思いもよらない形で最高のリベンジを果たします…！

彼氏の浮気、さらに「お前には価値がない」

当時お付きあいしていた彼氏のことを、私は心から信頼していました。しかし、ある日ひょんなことから彼の浮気が発覚。 ショックを受けながらも勇気を出して問い詰めると、彼は反省するどころか、冷たい態度で開き直ったのです。さらに「地味なお前には価値がないんだよ」と、私の存在そのものを否定するような言葉まで投げつけてきました。 大好きだった人に裏切られ、自尊心まで傷つけられた私は、悔しさと惨めさでその場に泣き崩れてしまいました。

どん底の悔しさをバネにして執筆開始！

別れた直後は、なにをしていても彼の言葉が頭から離れず、落ち込む日々が続きました。しかし、ただ泣いているだけでは悔しいと思うようになり、私はその怒りや悲しみを小説にぶつけることにしたのです。 彼との最悪な恋愛体験をもとに、傷ついた気持ちを赤裸々に描きながら、最低な彼氏への痛快な復讐劇を書き進めました。 完成した作品をネットに投稿すると、リアルな感情描写とスカッとする展開が多くの読者の共感を呼び、瞬く間に話題に。気づけば私は、人気作家として注目されるようになっていました。 そしてこのあと、主人公はまさかのリベンジを果たします！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部