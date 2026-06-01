購入対象の「Spyder Pro」

イメージビジョン株式会社は、Datacolorのカラーマネジメント製品「Spyder」シリーズを対象とした「Datacolor Spyder トレードインキャンペーン」を6月30日（火）まで実施している。

旧型のSpyderシリーズおよび他社製キャリブレーション機器を使用しているユーザー向けのキャンペーン。対象機器の使用終了を確認後、現行モデルの「Spyder」または「Spyder Pro」を30%OFFで購入できる。

Spyder5以前のモデルは、7月にサポートを終了する予定。既存ソフトウェアは継続して利用できるものの、7月以降は旧Spyderソフトウェアの新規インストールおよびアクティベーションが行えなくなる。

そこで、最新モデルへの移行を促すため、今回のキャンペーンを実施するという。

トレードイン対象機器は、Spyder 4/5シリーズ、SpyderXシリーズなどのほか、他社製キャリブレーション機器も含まれる。

申し込みには、対象機器のUSBプラグコネクタ部分が切断された状態で撮影し、写真をアップロードする必要がある。

キャンペーン名

Datacolor Spyder トレードインキャンペーン



対象製品購入期間

2026年5月30日（土）～6月30日（火）



購入対象商品

トレードイン対象製品

申し込み

Spyder Spyder ProSpyder 4 Elite、Spyder 4 Express、Spyder 4 Pro、Spyder 4 Studio、Spyder 4 TV HD Spyder 5 Elite、Spyder 5 Express、Spyder 5 Pro、Spyder 5 Studio Spyder HD SpyderX PRO、SpyderX ELITE SpyderX2 ELITE、SpyderX2 Ultra Spyder 4/5以前の旧Spyderシリーズ 他社製キャリブレーション機器

https://www.datacolor.jp/tradeincp.html