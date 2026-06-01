「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）

ドジャースは投打がかみ合って快勝。先発・山本由伸は５回１／３を４安打無失点。メジャー自己最多タイの１０三振を奪って５勝目を挙げた。自身２連勝は今季初となった。

試合後は「強いボールを投げられていたので。細かいコントロールはあまりうまくできていなかと思いましたけど、しっかり思い切って投げ込んで」と振り返った。

初回から２つの見逃し三振を奪取。ともにＡＢＳチャレンジで、判定がボールからストライクに覆った。「僕はすごく好きなシステムだなと思います」と笑った。

二回以降は毎回先頭打者を出塁させたが、本塁は踏ませない。最大のピンチは４点リードの五回だった。２安打で１死二、三塁とされ、ＭＬＢ最多２２本塁打の１番・シュワバーを迎えた。それでも徹底した内角攻めを見せる。

初球は内角高めの１５４キロで空振り。内角への変化球で３球連続でファウルを奪うと、内角の際どいコースを突いた１５４キロがボールとなる。続く５球目。１５６キロの外角直球で空振り三振に仕留めた。「一発を許すのが一番ダメ。丁寧に投げていきました」と振り返った。これでシュワバーは３打席連続三振。本拠地のスタンドは大歓声に包まれた。

続くターナーはカウント２ストライクから、外角低めへの１５４キロで見逃し三振。ターナーがＡＢＳチャレンジを要求したが判定は覆らず、再び球場から大歓声が沸いた。

６回もマウンドに上がり、先頭に四球を与えて、１死を奪った後に降板となった。