元テレビ朝日社員の玉川徹氏は1日、レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、1週間の休み明けで生出演した。

その際、「とか言いつつ、もう1回（1週間）休むんですけどね」と、再びの「番組休演」を予告する珍しい?ひと幕があった。

番組のオープニングで、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さん、1週間お休みでしたが今日から復帰です。よろしくお願いします」と報告。これに玉川氏は、「各地で、『いないとつまらない』と声をかけていただいて、すごくうれしいです」と自ら切り出し、羽鳥は「それはよかったです」と、淡々とした声色で応じた。

「よかったです」とにこやかに応じる玉川氏に、月曜コメンテーターを担当する俳優の石原良純は、羽鳥のコメントに「冷たい反応ですね」と絶妙のツッコミを入れると、スタジオ内は玉川氏を含めて大爆笑。「え？ 違うんですか？」とボケる玉川氏に、もう1人の月曜コメンテーターで弁護士の猿田佐世氏も「玉川さん、いなくてつまらないと（言われた）」と、フォローしていた。

すると玉川氏は「とか言いつつ、もう1回（まとまって）休むんですけどね。近々」と報告。羽鳥は「あのね、2週間の休みを分割することに、今年からしたそうです」と、事情を説明した。「どっかでまた、1週間休みます」と、玉川氏の今後のお休み予定をあらためてアナウンスし、玉川氏は「すみません」と、応じていた。

玉川氏のお休みについて、先月25日の放送冒頭で羽鳥が報告。「玉川さんですけど、ちょっと遅めの冬休みです。今週1週間、お休みでございます」と述べると、良純が「遅めの冬休み？」とけげんそうな表情で応じ、羽鳥は「はい。お正月休みですね」とさらに踏み込んだ。

まもなく6月になるタイミングでの「お正月休み」というワードに、良純は「ええ？」と驚き、羽鳥は「すいません…私がすいませんと言うことじゃないんですけどね」「ちょっと、タイミングが（合わなかった）」と、玉川氏が今年、なかなか休みを取得できなかった事情を説明していた。