横浜地方気象台は１日、台風６号に関する気象解説情報を発表した。暴風域を伴ったまま３日に関東甲信地方へ接近する恐れがあり、神奈川県では土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、河川の氾濫、高波などに警戒するよう呼びかけている。

気象台によると、台風６号は１日午前５時時点で沖縄・宮古島の東南東にあり、１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいる。中心気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートル。今後発達しながら沖縄の南を北上し、２日から東寄りに進路を変えると予想している。

前線や台風本体の発達した雨雲により、神奈川県では３日、警報級の大雨となる見込み。３日午前６時までの２４時間に予想される雨量は、東部、西部ともに８０ミリ。その後の２４時間では、東部、西部ともに２００ミリを見込んでいる。

海上はうねりを伴ってしけとなる。３日に予想される波の高さは東京湾（横浜・川崎）２・５メートル、東京湾（三浦半島）４メートル、相模湾５メートル。予想される最大風速は陸上で１８メートル（最大瞬間風速３０メートル）、海上が２３メートル（同３５メートル）。台風の進路や発達の程度によっては、海上で暴風となる可能性があるとしている。