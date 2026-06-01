1996年に発売された『ポケットモンスター 赤・緑』。今年はシリーズ発売30周年というアニバーサリーイヤーを迎え、各企業とのコラボが目白押しになっている。

【写真】ポケモンがたくさん！BIGブランケットとメッシュ付きミニバッグ

ポケモン×ガリガリ君

「サントリーやANA、高級スーツケースブランドのRIMOWAなど、業種を問わず、さまざまな企業とのコラボを発表。コラボ商品だけでなく、大流行中の“めじるし”チャームの発売やアプリ『ポケモンGO』のリアルイベント開催など、ファン必見の企画も満載。“周年”を存分に生かした仕掛けは今後も用意されていることでしょう」（ゲームライター、以下同）

6月1日からは、赤城乳業株式会社の『ガリガリ君』とのコラボが始まる。

「『大人なガリガリ君もぎたてぶどう』のポケモンキャンペーンパッケージを発売。表面には各地方の“御三家”たちがデザインされ、裏面には伝説ポケモンら、各時代を象徴するポケモンの姿が。赤城乳業は《これまでの冒険の軌跡を感じながら、ポケモンの魅力を存分にお楽しみいただけるデザイン》と説明しています」

このコラボでは、BIGブランケット（30人）と、メッシュ付きミニバッグ（970人）が当たるプレゼントも実施予定だ。

「ブランケットは、キャンペーンパッケージの裏面にデザインされたポケモンたちが登場。黒ボディのミニバッグには、フシギダネ・ゼニガメ・ヒトカゲの“最初の3匹”とガリガリ君が小さくデザインされています。パッケージはもちろんのこと、このオリジナルグッズ欲しさに購入するファンも多いのではないでしょうか」

応募券は数量限定パッケージに

プレゼント付きのコラボに対し、ネット上では、

《なんとしてもほしい!》

《わいの主食がガリガリ君に…》

《このブランケットは…キッズ達のおれが考えた最強のポケモン達じゃないか 最高です》

など、歓喜の声が上がっている。

しかし、前出のゲームライターはある懸念点を指摘する。

「ブランケットは応募券3枚、ミニバッグは応募券1枚が必要になります。この応募券はキャンペーンパッケージの側面にあるとのことですが、肝心のキャンペーンパッケージは、“数量限定”とのことで、《応募期間内でも無くなる場合がございます》と注意喚起が行われているのです。

現在は“個数制限”なども設けられていないため、一部の熱狂的なファンや転売目的による“大人買い”が多発することも考えられるでしょう」

発売日にアイス売り場へダッシュするファンも多そうだ。