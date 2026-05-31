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意外と知らない「日本に住む韓国人の本音」…ネットの声に隠された驚愕の真実とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【衝撃の本音】日本に住む韓国人16人に聞いた「本当に日本で幸せですか？」…ネットでは見えない“驚愕の真実”の正体に言葉を失った3つの理由」と題した動画を公開した。動画では、東大大学院で博士号を取得したパクくんが、日本に長く住む韓国人たちのリアルな声を元に、彼らが日本生活に抱く「本当の幸福度」について解説している。



韓国のネット掲示板では「日本生活は退屈だ」「旅行だけにしとけ」といったネガティブな声が目立ちがちである。しかし、パクくんは実際に日本に住む韓国人13人の回答を紹介し、「不満は可視化されるが、満足は沈黙する」というネット特有の構造を指摘する。満たされている人はSNSでわざわざ「幸せだ」と発信しないため、強い感情を伴う不満の声だけがバズりやすく、情報に偏りが生じているというのだ。



動画では、日本と韓国の文化的な違いにも触れられている。韓国には初対面でも年齢や年収を聞くなど、距離感が近いからこその「オジラプ（過度な干渉）」という言葉がある。一方、日本は「適度な距離感」を保ち、電車内での通話などを控えるといった「無言の風習」を共有している。このルールや距離感が心地よいと感じるかどうかが、日本での生活に定着する大きな鍵になるという。また、言葉の壁を越えて日本の社会に溶け込み、家族や趣味の環境を築けた人は、嫌な部分があっても「加点方式」で日本の生活に満足していることが語られた。



パクくんは、世界中どこを探しても完璧な国は存在しないと述べる。その上で、日本の強みは時間の正確さや清潔な街、人への配慮がもたらす「日常の安心感」にあると結論付けた。幸せとは国に関係なく、自分が大切にしているものを尊重できる環境にあるかどうかが重要であるという、本質的な気づきを与えてくれる内容となっている。