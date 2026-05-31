60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Ï¶¯¤¤¡ª¡¡ºÇ½ªÆü¤ËµÞ¤¤çÅêÆþ¤·¤¿¡ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¤ÇµÕÅ¾V
¡ã¤¹¤Þ¤¤¡¼¤À¥«¥Ã¥× ¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡ºÇ½ªÆü¡þ30Æü¡þ¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¡þ6867¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢ºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ë¥×¥é¥ä¥É¡¦¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¤Þ¤¿µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È4ÂÇº¹¤Î4°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¡¢7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö65¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¡£2017Ç¯°ÊÍè¤ÎÂç²ñ2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»26¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Î¶¯¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÉÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö60ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÍß¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾¡°ø¤ò¸¬µõ¤ËÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÆüÁ°Ìë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é7¥¢¥ó¥À¡¼¤«8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¾²¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Îºö¤¬¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤Ïº£½µ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å»È¤¦¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Û¥Ã¥ÈOG #7 NANO¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¾õ¤Ç¡¢¥é¥¤³Ñ¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¤ä¤Ï¤ê¼ê¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤À¡£Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ4¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£½ªÈ×¤Î15ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢16ÈÖ¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Î60ºÐ°Ê¾å¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö¥³¥Þ¥Ä¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Îµ×ÊÝ¾¡Èþ°ÊÍè¡¢»Ë¾å11¿ÍÌÜ¡£2016Ç¯¤Ë¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¾Þ¶â²¦4²ó³ÍÆÀ¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¶¯¤¤¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Ï¤É¤³¤â¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÀè¤Î·ìÆ¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¡£²áµî3Ç¯¤ÏµÜËÜ¾¡¾»¤¬3Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Ï¶â°æÀ¶°ì¤¬»ý¤Ä¾Þ¶â²¦5²ó¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢60Âå¤Ç¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ï¼¼ÅÄ½ß¤Î7¾¡¡£¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡Ö¾Þ¶â²¦¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤êÍß¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¶¯¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¤¹¤Þ¤¤¡¼¤À¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÎëÌÚµü¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ»×¤¦¤³¤È¡Ö¤¢¤Î3¿Í¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¡×
ÊÒ»³¿¸¸â¤¬¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¥¢¥¤¥¢¥óÍÑ¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥ÈÅêÆþ¡¡¾×·âµÛ¼ýºàÆþ¤ê¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×
30ºÐ¤Ç¡ÖÆüËÜ¥ß¥Ã¥É¡×À©ÇÆ¡õ45ºÐ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¡ÈÓÅÄ¹ÌÀµ¤¬¥·¥Ë¥¢½éV¤Ë²¦¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡Ä¡×
´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö60ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤êÍß¤ò½Ð¤µ¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¾¡°ø¤ò¸¬µõ¤ËÏÃ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½ªÆüÁ°Ìë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é7¥¢¥ó¥À¡¼¤«8¥¢¥ó¥À¡¼¤ÏÉ¬Í×¤À¡×¤ÈµÕÅ¾Í¥¾¡¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¾²¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Îºö¤¬¥Ñ¥¿¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤À¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¤Ïº£½µ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å»È¤¦¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È¥Û¥Ã¥ÈOG #7 NANO¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¾õ¤Ç¡¢¥é¥¤³Ñ¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤¦¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¤ä¤Ï¤ê¼ê¤ËÆëÀ÷¤ó¤À¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤À¡£Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ4¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£½ªÈ×¤Î15ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢16ÈÖ¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ17ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤Ï10¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿¡£¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¤Ç¤Î60ºÐ°Ê¾å¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö¥³¥Þ¥Ä¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Îµ×ÊÝ¾¡Èþ°ÊÍè¡¢»Ë¾å11¿ÍÌÜ¡£2016Ç¯¤Ë¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î¾Þ¶â²¦4²ó³ÍÆÀ¡£¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¶¯¤¤¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Ïº£Ç¯¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÈôµ÷Î¥¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Ï¤É¤³¤â¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÀè¤Î·ìÆ¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2°Ì¤ËÉâ¾å¡£²áµî3Ç¯¤ÏµÜËÜ¾¡¾»¤¬3Ç¯Ï¢Â³¾Þ¶â²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¥»¥ó¤Ï¶â°æÀ¶°ì¤¬»ý¤Ä¾Þ¶â²¦5²ó¤ÎÎòÂåºÇÂ¿¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢60Âå¤Ç¤ÎºÇÂ¿¾¡¤Ï¼¼ÅÄ½ß¤Î7¾¡¡£¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀËÜ¿Í¤Ï¡Ö¾Þ¶â²¦¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Þ¤êÍß¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¶¯¤µ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¤¹¤Þ¤¤¡¼¤À¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ª·ë²Ì
ºÇ¿·¡ª ¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
ÎëÌÚµü¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ»×¤¦¤³¤È¡Ö¤¢¤Î3¿Í¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¡×
ÊÒ»³¿¸¸â¤¬¡ÈÀ¤³¦½é¡É¤Î¥¢¥¤¥¢¥óÍÑ¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥ÈÅêÆþ¡¡¾×·âµÛ¼ýºàÆþ¤ê¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡ÖÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡×
30ºÐ¤Ç¡ÖÆüËÜ¥ß¥Ã¥É¡×À©ÇÆ¡õ45ºÐ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¡ÈÓÅÄ¹ÌÀµ¤¬¥·¥Ë¥¢½éV¤Ë²¦¼ê¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡Ä¡×