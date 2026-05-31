飛距離アップのコツは「右肩の位置」に注目！女子プロがレッスン

今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！

上半身の深い捻転でスイングのバラつきを防ぐ

ドライバーをはじめ、ショットの調子が悪いときはバックスイングを見直してください。フォーカスするのは上半身の捻転。バックスイングで右肩が頭の真うしろにくるまで深くねじることに集中しましょう。

「右肩を頭のうしろまで」と意識すると打ち急がず、一定のリズムでクラブを振り上げる。トップのポジションも自然と深くなる。クラブと体も連動して動くのでスイングのバラつきがなくなり、ショットが安定します。

上半身を深く捻転させて、右肩が頭の真うしろまで回れば、手も自然に高く上がる。トップでの“間”もできるのでタイミングがとりやすく、ミート率がアップする

右肩が頭のうしろまでこない捻転不足の浅いトップは、切り返しのタイミングがイメージよりも早くなりがちなので、打ち急ぎや飛距離不足につながってしまう

右肩を引けない人は左肩をアゴの下まで回す

「左肩をアゴの下まで回す」でもOK。この動きにつられて、右肩を頭のうしろまで回せるようになる

「右ヒジを引いてしまう」に注意！

上半身を深く捻転させずにトップが小さくなると「飛距離が伸びない」という不安から右ヒジを引いてしまう人が多い。クラブと体との連動が崩れてしまうので、振り遅れなどのミスが出やすくなってしまう

クラブに意識がいくと“手打ち”になりやすい

ヒョイ！

クラブ主体でスイングを作ると、体を捻転させることを忘れがちになってしまうため、手打ちやリズムの早すぎるバックスイングになってしまう

呼吸法でリラックス&力強くスイング

息を吐いたら止めたままスイング！

FWは難しいクラブで、うまく当たるか不安になりますよね。そんなときにスイングをあれこれ考えるとかえってうまく振れなくなってしまいます。不安を感じるときは呼吸を意識。無意識に呼吸が浅く早くなってしまうのを防ぐためにも、アドレスをしたら息を「フー」っと吐いて止めてみましょう。

吐いて止めたときには、お腹に力が入って腹圧が締まるのを感じてください。あとは息を止めたままお腹の力が抜けないようにフィニッシュまで思い切ってスイングする。

ショット前に息を吐くことは気持ちがリラックスするし、息を止めて腹圧を締めるのは全身に力が伝わりやすくなるので、イメージどおりにスイングしながらボールを強く叩けるようになります。

フー

“呼吸を止める”が始動の合図にもなる

呼吸を吐いて止めてから振る。この意識が迷いのないスイングをうながすルーティンに。テークバックをする合図にもなり、バックスイングもスムーズになる

スイング中に息を吐くのは×

息を吐いてしまうとスイングがゆるんでミスショットの原因に。アマチュアによく見られる「伸び上がってしまう」などのミスは、腹圧が抜けてしまった典型例だ

大きく振り上げてもバランスが崩れない

腹圧に力を入れたままスイングすると、トップを大きく上げてもバランスが崩れない。強くボールを叩けるようになるため飛距離アップにもつながる

フェースの向きがよくなり狙いどおりに打てる

アイアンの調子がイマイチなとき、私はバックスイングの上げ方をひと工夫しています。まず、アドレスでクラブヘッドとボールが「糸でつながっている」とイメージする。次に、その糸を少しずつ伸ばすように丁寧にバックスイングします。

あせって振り上げるとイメージした糸がすぐに切れてしまう。糸が切れないように注意しながら上げることで、振り急ぎのミスを防ぐことができますし、ボールとヘッドにつながっている糸を伸ばそうとするとフェースの向きもよくなるので、ショットの方向性がアップしますよ。

糸が切れないようにゆっくり上げましょう

トップの位置が自然とコンパクトになる

糸が切れないように注意しながら丁寧にバックスイングすると「大きく振り上げすぎる」ミスが防げてトップがコンパクトになる。無理な強振ができなくなるのでミート率が上がる

クラブの動きを見失う=糸が切れる

雑に上げると糸が切れる！

コックを無理に入れようとしたり、振り急ぐとクラブヘッドがどこにあるかわからなくなる。それは「イメージした糸が切れてしまう」のとイコールになるので、ヘッドの動かし方につねに集中し続けることが大切だ

右手のひらが上を向くように自然にローテーションさせる

糸を真っすぐ引くのもNG。バックスイング中にヘッドのローテーションが行なわれず、フェースがかぶった状態になってしまう。これはトップの位置での右手のひらの向きでチェック。右手のひらが上を向いていればOK（○）背中側を向いているのは、ほどよいヘッドローテーションが行なわれていない証拠（×）

いかがでしたか？ たくさん練習してバックスイングをマスターしましょう。

武尾咲希

●たけお・さき/1994年生まれ、福島県出身。159cm。2015年のプロテストに合格。2017年シーズンにはシード権を獲得。安定したショットが持ち味のショットメーカー、GOLF5所属。

手束雅

●てづか・みやび/2000年生まれ、徳島県出身。167cm。22年マイナビネクストヒロインPIMレディスで優勝。24年にプロテスト合格を果たし、ツアーでも活躍が期待される若手のひとり。

仲宗根澄香

●なかそね・すみか/1992年生まれ、千葉県出身。160cm。2015年のプロテストに合格。コントロール抜群のショットを武器に、ステップアップツアー通算4勝。Sky所属。

構成=岡田豪太

写真＝田中宏幸