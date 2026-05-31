この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンが「【おすすめ15選】Nintendo Switch 2でゲームを楽しむオススメアイテム！ 高音質ワイヤレスから有線ノイキャンも！低遅延と高音質を両立させるポイントとは？【イヤホン・ヘッドホン・DAC】」を公開した。動画では、イヤホン・ヘッドホン専門店eイヤホンのスタッフであるはまちゃんが、Nintendo Switch 2のオーディオ環境を向上させる周辺機器を多角的な視点で解説している。

動画序盤では、ワイヤレス接続における遅延や高音質コーデックの制限に対する解決策として、Noble Audioの「Sceptre」を紹介。充電用のUSBポートを備え、充電しながら高音質イヤホンを使える利便性を評価した。また有線接続については、プラグの形状（ストレートとL字）や、開放型と密閉型の特徴の違いを解説し、プレイスタイルに応じた選び方のヒントを提示している。

USBオーディオ接続の解説では、UAC（USB Audio Class）の仕様について言及。独自の動作確認の結果から、初代機と同様に「UAC1.0で接続したほうがベター」という見解を示した。その上で、USB接続タイプのイヤホンとしてAZLAの「TRINITY」を「ぶっちぎりのコスパ」と絶賛し、「ぶっちゃけイヤホンに迷ったらこれでいい」と太鼓判を押している。

さらに、ワイヤレスとUSB接続の両方に対応するヘッドホンとしてNoble Audio Sceptreの「FoKus Apollo」をピックアップ。USB接続時でもノイズキャンセリングが機能することに触れ、「遅延なしでノイキャンで静寂を作る」環境を構築でき、ゲームに集中できると語った。

終盤にはオーディオ機器以外にも、LEPIC GAMINGの専用ケースや、AZLAのアナログスティックカバー「FitSense」など、操作性を向上させるアイテムにも言及。多種多様なアイテムの中から、自身のプレイスタイルや環境に合わせて最適な機器を選ぶことで、Switch 2でのゲーム体験はさらに充実したものになるだろう。

YouTubeの動画内容

00:46

ワイヤレスイヤホン／ヘッドホンでの遅延とコーデックの課題
04:17

本体に直接接続する有線イヤホンの選び方と注意点
07:34

本体にUSB接続する際の「UAC1.0」推奨理由
10:51

ワイヤレス＆USB接続を両立する「FoKus Apollo」
16:14

ゲームの操作性を向上させるオススメのアイテム

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