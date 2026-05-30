歌手で女優の小柳ルミ子（73）が30日、東京・日本武道館で「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra」に出演した。

麻実れい（76）剣幸（72）涼風真世（65）一路真輝（61）真琴つばさ（61）姿月あさと（56）湖月わたる（54）彩輝なお（55）凰稀かなめ（43）紅ゆずる（43）、宝塚歌劇団トップら、OGレジェンドスターが集結。小柳はレジェンドゲストとして出演し、MCは黒木瞳（65）が務めた。

ステージでは「時の流れに身を任せ」「糸」「UFO」「川の流れのように」など名曲を25曲を歌唱。レジェンドスターの美しい歌声に武道館中が酔いしれた。小柳は「昭和の歌謡界を駆け抜けてきた私ですので、懐かしい曲を聴けて楽しかったです。こういうコンサートは宝塚だからできるんだということを痛感しました。資料が届くのが遅くて覚えるのが大変でしたけど、一致団結してこのようなすばらしいステージにできて、宝塚さすがです」と感激していた。

麻実も「ここまで集まることはなかった。今回は男役と、私の大事な同期のルミ子と共演できてうれしい」と喜んだ。小柳は「もう1回やったらどうですか？ ぜひ恒例化してもらえたら」と早くも再集結を熱望していた。