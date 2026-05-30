◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神4-3ロッテ(30日、ZOZOマリン)

阪神は敵地でロッテとの激戦を制し、連勝しました。

試合後のお立ち台には、8回途中に2番手でリリーフ登板した岩崎優投手が登場しました。

佐藤輝明選手、森下翔太選手のホームランでロッテを引き離しますが、徐々に点差を詰められ4-3と1点差に迫られます。そんな8回、西川史礁選手にソロホームランを放たれると、山口航輝選手の打球をショートの熊谷敬宥選手がエラー。1死1、2塁のピンチで岩崎投手がマウンドに上がります。2打者連続の空振り三振とし、嫌な流れを断ち切り無失点で切り抜けました。

インタビュー冒頭に一言、「よかったです」と安堵の表情を見せます。さらに、2打者目の安田尚憲選手を抑え、吠えた岩崎投手は「ありがとうございます。気持ちは入ります。もちろん」と笑顔を見せ、会場を沸かせました。

2連続奪三振について聞かれると、「村上(頌樹)の勝ちを守れたので、あの場では。それがすごくうれしかったです」と話します。

試合後の村上投手との会話については「話してました？覚えてないです。けど、おめでとうとか言ったんですかね。しゃべっていたなら」とツンデレな回答をした岩崎投手。

さらに、森下選手、佐藤選手については「明日また期待したいなと思います」と先輩として期待をかけました。

敵地にもかかわらず駆けつけた多くの阪神ファンに向け「いつもありがとうございます」と感謝を伝えた岩崎投手は最後に、「また明日、勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします」と力強く意気込みました。