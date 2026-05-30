FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、右膝の違和感で着席パフォーマンス グループ公式が発表 30日の香川公演
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が右膝の違和感を感じ、30日の公演は着席でパフォーマンスすることがグループの公式Xで発表された。
【写真】表情が良すぎる…ナイトプールを満喫した櫻井優衣
グループの投稿では「櫻井優衣ですが、右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は着席でのパフォーマンスとさせていただきます」と伝えた。
「なお、本人の体調は安定しておりますが、今後の回復を優先し、無理のない形で出演させていただきます」とし、「月足天音につきましても、先日ご案内の通り着席でのパフォーマンスとなります」と報告した。
「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」と呼び掛け、「引き続き、櫻井優衣、月足天音、そしてFRUITS ZIPPERへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と理解を求めた。
30日は、アリーナツアー香川公演が午後6時から行われる。
【写真】表情が良すぎる…ナイトプールを満喫した櫻井優衣
グループの投稿では「櫻井優衣ですが、右膝に違和感を感じていたため医療機関を受診いたしました。診察の結果、医師より激しい運動やパフォーマンスは控えるよう指導を受け、現在まで調整を行ってまいりましたが本日の公演は着席でのパフォーマンスとさせていただきます」と伝えた。
「公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます」と呼び掛け、「引き続き、櫻井優衣、月足天音、そしてFRUITS ZIPPERへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と理解を求めた。
30日は、アリーナツアー香川公演が午後6時から行われる。