31日(日)は広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。6月1日(月)から2日(火)は台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。その後は台風6号は西日本や東日本に近づく見込みです。沖縄は大荒れの天気となるでしょう。九州から東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあります。

1週目(31日〜6日)　台風と前線で大雨の恐れ

31日(日)は九州から北海道にかけて晴れるでしょう。

6月1日(月)から2日(火)は台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。沖縄や奄美は大荒れの天気となるでしょう。暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。高潮にも注意が必要です。台風6号はその後は西日本や東日本に接近するでしょう。前線の活動も活発化し、広く大雨となる見込みです。2日(火)は九州から東海で、3日(水)は九州から東北でも太平洋側を中心に警報級の大雨となる恐れがあります。4日(木)は西から天気が回復しますが、関東や東北で雨が降るでしょう。

最高気温は31日(日)は福岡や大阪、名古屋、東京都心で30℃以上と真夏日となりそうです。6月1日(月)はさらに真夏日地点が広がり、仙台市や札幌市でも真夏日となるでしょう。熱中症に警戒が必要です。2日(火)以降は極端な暑さはいったん収まりますが、湿度は高めでムシムシするでしょう。

7日〜9日　前半は本州付近で雨　後半は晴れ

7日(日)から9日(火)頃にかけては本州付近もすっきりしない天気で、たびたび雨が降るでしょう。10日(水)以降は晴れる所が多くなる見込みです。沖縄は梅雨空が続くでしょう。

最高気温は関東以西では25℃以上の日が多くなりそうです。極端な暑さはありませんが、蒸し暑い日が多くなりそうです。