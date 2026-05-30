厳しい暑さのち台風6号の影響で荒天 沖縄〜東北で警報級の大雨か 2週間天気予報
31日(日)は広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。6月1日(月)から2日(火)は台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。その後は台風6号は西日本や東日本に近づく見込みです。沖縄は大荒れの天気となるでしょう。九州から東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあります。
1週目(31日〜6日) 台風と前線で大雨の恐れ
31日(日)は九州から北海道にかけて晴れるでしょう。
最高気温は31日(日)は福岡や大阪、名古屋、東京都心で30℃以上と真夏日となりそうです。6月1日(月)はさらに真夏日地点が広がり、仙台市や札幌市でも真夏日となるでしょう。熱中症に警戒が必要です。2日(火)以降は極端な暑さはいったん収まりますが、湿度は高めでムシムシするでしょう。
7日〜9日 前半は本州付近で雨 後半は晴れ
7日(日)から9日(火)頃にかけては本州付近もすっきりしない天気で、たびたび雨が降るでしょう。10日(水)以降は晴れる所が多くなる見込みです。沖縄は梅雨空が続くでしょう。
最高気温は関東以西では25℃以上の日が多くなりそうです。極端な暑さはありませんが、蒸し暑い日が多くなりそうです。