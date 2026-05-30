31日(日)は広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。6月1日(月)から2日(火)は台風6号が暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美に接近する予想です。その後は台風6号は西日本や東日本に近づく見込みです。沖縄は大荒れの天気となるでしょう。九州から東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあります。

1週目(31日〜6日) 台風と前線で大雨の恐れ

31日(日)は九州から北海道にかけて晴れるでしょう。





7日〜9日 前半は本州付近で雨 後半は晴れ

7日(日)から9日(火)頃にかけては本州付近もすっきりしない天気で、たびたび雨が降るでしょう。10日(水)以降は晴れる所が多くなる見込みです。沖縄は梅雨空が続くでしょう。



最高気温は関東以西では25℃以上の日が多くなりそうです。極端な暑さはありませんが、蒸し暑い日が多くなりそうです。