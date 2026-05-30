インド600名対象、7月から単位認定！ スパイラルアップ「ほめ育」

記事ポイント 日本発の教育メソッド「ほめ育」が、インド・マハラシュトラ州の工科系総合大学AMGOIで正式な単位認定授業として2026年7月より開始されるほめ育グループ代表の原邦雄が客員教授として登壇し、約600名のインド人大学生を対象に「2時間×15講座」を実施する優秀な学生6名がほめ育グループの国際インターン生として受け入れられる予定 日本発の教育メソッド「ほめ育」が、インド・マハラシュトラ州の工科系総合大学AMGOIで正式な単位認定授業として2026年7月より開始されるほめ育グループ代表の原邦雄が客員教授として登壇し、約600名のインド人大学生を対象に「2時間×15講座」を実施する優秀な学生6名がほめ育グループの国際インターン生として受け入れられる予定

日本発の教育・人材育成メソッド「ほめ育」が、インドの大学で正式な単位認定授業として採用されます。

スパイラルアップが展開するこのメソッドは、国内800社以上への導入実績を持ち、今回アジアの教育機関で初めて単位化されます。

スパイラルアップ「ほめ育」





実施大学：AMGOI（Ashokrao Mane Group of Institutions）／インド・マハラシュトラ州開始時期：2026年7月担当：原邦雄（客員教授）対象：約600名のインド人大学生授業形式：オンライン＋現地集中講座（2時間×15講座）評価項目：出席率・課題提出・レポート・コンピテンシー評価インターン選抜：優秀者6名をほめ育グループの国際インターン生として受け入れ予定

日本発の教育メソッド「ほめ育」が、インド・マハラシュトラ州の工科系総合大学AMGOI（Ashokrao Mane Group of Institutions）で正式な単位認定授業として採用されます。

2026年7月より、ほめ育グループ代表の原邦雄が客員教授として登壇し、約600名のインド人大学生を対象に授業を実施します。

授業は「2時間×15講座」の構成で、オンライン講義と現地集中講座を組み合わせて提供されます。

シラバスと評価制度を備えた正式カリキュラムとして設計されており、出席率・課題提出・レポート・コンピテンシー評価を通じて単位が認定されます。

評価を経て優秀な学生6名が選抜され、ほめ育グループの国際インターン生として受け入れられる予定です。

「ほめ育」メソッドの実績と内容





「ほめ育」は「人はほめ合うために存在する」という理念に基づき、教育・企業・医療・介護・行政など幅広い分野で活用されてきた人材育成メソッドです。

国内では800社以上の企業に導入されており、離職率の低下・生産性の向上・心理的安全性の改善といった成果が報告されています。

今回のインド大学での授業では、自己肯定感・主体性・リーダーシップ・国際協力・発信力・コミュニケーションを主なテーマとして扱います。

NHK『あさイチ』・フジテレビ『ホンマでっか!?TV』・テレビ朝日『報道ステーション』など国内の多数のメディアでも取り上げられてきたメソッドが、海外大学の正式カリキュラムに組み込まれます。

開発者・原邦雄のプロフィールと国際活動

原邦雄は1973年兵庫県生まれ。

スパイラルアップ代表取締役およびほめ育財団代表理事を務めます。

世界20カ国・100万人以上に「ほめ育」を普及させ、著書34冊を刊行。

Forbes.comでの連載や多言語翻訳も手がけています。

世界経済フォーラム Global Shapers Community インド2025議長や世界教育サミット登壇など、国際的な発信実績を積み重ねています。

2025年には日本インド未来教育センター初代理事長に就任し、同年に1EdTech Japan賞 奨励賞を受賞しています。

現在、インドAMGOI大学客員教授として【ほめ育・神メモ】が単位化されています。

英語版Eラーニングと今後の展開

「ほめ育」は英語版Eラーニングとしても整備されており、世界中から学習可能な環境が整っています。

今後は大学連携・ほめ育教師の育成・認定制度・企業連携を段階的に進め、インドでの成果をもとにアジア・中東・アフリカ・欧米圏への展開も視野に入れています。

また、授業で得られた収益の一部を奨学金として還元し、経済的に困難な子どもたちへの教育支援に活用する構想も掲げられています。

教育提供と経済的支援を組み合わせた循環型の仕組みとして設計されています。

2026年7月から始まるAMGOIでの単位認定授業は、「ほめ育」が日本の国内市場にとどまらず、世界の教育機関で正式に評価されるモデルの最初の事例となります。

約600名の大学生を対象に15講座にわたって実施され、インターン選抜という具体的な人材交流の仕組みも備わっています。

スパイラルアップ「ほめ育」の紹介でした。

よくある質問

Q. 授業の単位はどのような基準で認定されますか？

A. 出席率・課題提出・レポート・コンピテンシー評価の4項目をもとに単位が認定されます。

シラバスと評価制度が整備された正式カリキュラムとして実施されます。

Q. 「ほめ育」を日本国内で学ぶ方法はありますか？

A. 英語版Eラーニングが整備されており、日本語でのプログラムもスパイラルアップが展開しています。

詳細はほめ育グループの公式サイトに掲載されています。

Q. 国際インターン生の選抜はいつ行われますか？

A. 2026年7月開始の授業の評価を経て、優秀な学生6名が選抜される予定です。

選抜時期や詳細条件はほめ育グループから案内されます。

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