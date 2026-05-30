実はその片付け、逆効果です！プロが現場でよく見かける「片付けが進まないNG行動」5選

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行動導線上にモノを置く

まず１つ目は「行動導線上にモノを置くこと」です。

よく使うからといって、リビングのテーブルやキッチンカウンターの上などにモノを置き始めると、そこが「モノの仮置き場」として定着してしまいます。最初は便利でも次第にモノがモノを呼び、そこが散らかりの起点に。

「行動動線上にモノを配置しよう」というのはよく聞くフレーズですが、それを優先しすぎると家の中のゾーニングが乱れてしまいます。

モノの定位置決めの際、第一優先なのは行動動線よりも「モノを同じジャンルでまとめて管理する」ことです。

目隠し収納に頼る

2つ目は「目隠し収納に頼る」ことです。蓋つきのボックスや布をかけて隠す収納は一見スッキリとして見えますが、中身が見えないことで管理が曖昧になりがち。

その結果、「何がどこに、どれだけあるのかわからない」「持っているのを忘れて同じモノをまた買う」などの無駄が生まれやすくなります。

隠してしまう収納で見た目だけを整えるのではなく、管理しやすさを優先する必要があります。

いきなり収納グッズを買う

3つ目は「いきなり収納グッズを買う」です。

実は整理収納アドバイザーが訪問して片付ける時に沢山でるゴミの一つが「収納グッズ」。

モノは整理整頓の順で片づけます。整理とは、モノのジャンルや要不要の仕分けをすること。整頓とは出し入れしやすく収納すること。

まず、整理で不要なモノを取り除くことをせずにいきなり収納グッズを使って納めてしまうと余計なモノまでしまい込んでしまい、管理がますます難しくなります。まずは、モノの整理から始めましょう。

収納量を増やすグッズに頼る

4つ目は「収納量を増やすグッズに頼る」です。

ハンガーを二重に掛けられるグッズや隙間に収納を増やせる棚など、世の中には色々な便利グッズがあります。ですが、実際にはモノを減らしていないので根本的な解決にならず、ますますモノの管理を複雑にしてしまう原因になっているケースも多く見られます。

収納力が上がれば上がるほど「まだ入る」と感じてしまいモノを増やしてしまったり、モノの量が多くなることで出し入れがしにくくなって結局モノ溜まりになってしまうなどデメリットも多くあります。

「収納力さえあれば片付けの問題は解決する」というのは間違いで、結局は自分の管理できる量に物量を調節することが大切です。

モノの使い道を考える

5つ目は「何かに使えないかとモノの使い道を考える」ことです。

もったいない、という気持ちから「いつか使うかも」「何かに使うかも」とモノをなんとか活用することを考えてしまっていませんか？

確かに、モノを大切にするのは素晴らしいことですが、行き過ぎるとそれはモノへの執着となり自分の暮らしやすさを奪う原因になってしまいます。

「モノを大切にする前に自分の環境を大切にする」ことを忘れないことが重要です。

今回ご紹介した5つのNGに共通しているのは「その場しのぎの対処」になっていることです。

見た目を整える、隠す、収納力を増やすといった方法は一時的には効果がありますが、根本的な解決にはなりません。

片づけで大切なのは「減らす」「出し入れしやすく収める」「無理なく習慣にする」という3つです。この基本ルールを意識するだけで片づけの進み方は大きく変わります。