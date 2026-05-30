秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW―WAの山本佳志、塩田将己がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースのインタビューに応じた。2023年6月に開催された「夢を諦めるな！オーディション」の合格者から誕生。2023年7月25日に結成し、2024年9月4日に発売されたシングル「君の王子様」にメジャーデビューした。同じオーディションから結成されたMATSURIと一緒にSHOW―WA＆MATSURIとしても活動中。秋元康氏の印象に残る言葉、自身の経験、ファンへの気持ちなどを語った。



【写真】カッコ良くポーズを決めるSHOW-WAの塩田将己と山本佳志

―プロデュースする秋元康氏から印象に残っているアドバイスは。



塩田「直接ではないんですけど、言われたことで『1ミリ先まで手を伸ばせ』と。要約すると『みんな、1ミリ先で手が届くか届かないか分からないけど、そこで諦めてしまうから、あと１ミリ先にもしかしたら、その夢があるかもしれないから伸ばせ』という。ほかにも『人生無駄なし』と、僕もモットーに掲げていたんですけど、秋元先生もおっしゃっていたので、やっぱり、その通りなんだと」



山本「『心配していることもあると思うけど、僕たちがちゃんと導く』みたいなことや、『ファンの人が必ず導いてくれるから、その気持ちを裏切らないように、誠実に』と言っていただきました」



―デビュー当時からファンの反応は変わらない。



塩田「そうですね。成長を見守ってくれるんですよ。曲を初披露したとき、自分たちでは練習をして今のベストで届けているんですけど、1週間後、2週間後には全く違う形でお届けできるんですよ。本当は最初から完璧なものを届けなきゃいけないのですけど。ファンが見て毎回面白いというか、成長する姿を目の前で見られるというのは、狙っているわけではないんですけど」



山本「緊張や固さの部分が出て、ライブやツアーに来ても、毎回、違う、同じものじゃないというのが楽しいみたいです。ただ、そこで甘えるわけにはいかないので」



―山本さんはグループに入る前は、有名女優の付き人をしたことも。今でも交流は。



山本「このグループになってから、テレビ局に行ったときに、別のお仕事でいらしゃっていたので、ちゃんとご報告はできました。『ここからだから頑張って』と。そう言われると嬉しいですし、お祝いに食事に連れて行きたいと言ってくださいました。でも、なかなかタイミングが合わない」



―付き人の経験が生きている。



山本「いろいろ教えていただいたのもありますし、背中を見て一流の人ってこういう風に、本当にどなたにも腰が低いし、謙虚だと思いました。女優さんだったので、相手役のいろいろな男性の俳優さんの姿や準備の仕方を見させていただいたのは財産だなと」



―塩田さんは大学時代にボーカルグループのオーディションに合格も、家族の反対で断念。サラリーマンや契約社員などを経て、夢だった歌手の道に進んだ。



塩田「社会人をやってよかったと思うことが、めちゃくちゃたくさんあって。人とのコミュニケーションや社会常識、礼儀は学べましたし、その時の経験があったからこそ、より歌手になりたい気持ちが強くなったというか。大学を卒業して、そのまま歌手になっていたら、たぶん違った感覚だと思いますし、だから今があると思うので、全部の経験が生きてますね」



―ファンへのメッセージを。



塩田「SHOW―WAは何歳からでも夢を諦めないでとか、日々の人生の中に、いろんな希望を人々に与えたり、明るくしたり、本当に関わるだけで幸せになるような存在でありたい、その人の人生の一部になりたいと思っています。これからも皆さんと一緒に成長していけたらと思いますので。ついてきてください」



山本「本当にここまで育ててくださったのは、間違いなくファンの皆さんの力が一番大きいと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。でも、まだまだ終わりではなく、僕たちの道はどんどん続いていくので、そばに必ずいてほしいですし、一緒にSHOW―WAを育ててもらえたら嬉しいと思います。末永くよろしくお願いします」



◆山本佳志（やまもと・けいし）1988年6月21日生まれ、37歳。奈良県出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。通称・けーしー。元タレントの運転手から役者に転向。特技は英語。奈良市観光大使。



◆塩田将己（しおた・まさき）1992年1月19日生まれ、34歳。東京都出身。SHOW―WAのメンバーで通称・まさきち。一般企業のサラリーマンからオーディションに応募。UFOを3回見たことがある。



◆SHOW―WA＆MATSURI 秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ。3000人以上の応募が集まった「夢をあきらめるな！オーディション」から誕生。SHOW―WAは寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太の6人。2024年9月に「君の王子様」でメジャーデビュー。MATSURIは渡辺真、松岡卓弥、柳田優樹、鈴木渉、小野寺翼、橋爪健二の6人。2025年1月に「アヴァンチュール中目黒」でメジャーデビュー。それぞれのグループには、元歌手のほか、元Ｊリーガー、料理研究家、元看護士、元清掃作業員など異色の経歴を持つメンバーも。2025年6月にSHOW―WA & MATSURIの1stシングル「僕らの口笛」をリリース。SHOW―WA & MATSURIとして2025年第67回日本レコード大賞新人賞を受賞。



（よろず～ニュース・中江 寿）