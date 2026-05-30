「今日好き」けんみあカップル、交際23ヶ月ショット公開に「ずっとラブラブで素敵」「幸せオーラがすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の中村健太朗との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「幸せオーラがすごい」記念日ショット
藤田は「23month」と記し、中村の横顔ショットや、屋外でフランクフルトを片手に仲良く並んだ2ショットを投稿。また中村も同日に自身のInstagramストーリーズを更新し、池のほとりで鳥居を見つめる藤田の後ろ姿を公開。「23monthありがとう！」とメッセージを添えている。
この投稿にファンからは「記念日おめでとう」「ずっとラブラブで素敵」「理想のカップル」「2人とも可愛い」「幸せオーラがすごい」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「幸せオーラがすごい」記念日ショット
◆藤田みあ＆中村健太朗、交際23ヶ月を報告
藤田は「23month」と記し、中村の横顔ショットや、屋外でフランクフルトを片手に仲良く並んだ2ショットを投稿。また中村も同日に自身のInstagramストーリーズを更新し、池のほとりで鳥居を見つめる藤田の後ろ姿を公開。「23monthありがとう！」とメッセージを添えている。
◆藤田みあ＆中村健太朗の投稿に反響
この投稿にファンからは「記念日おめでとう」「ずっとラブラブで素敵」「理想のカップル」「2人とも可愛い」「幸せオーラがすごい」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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