JO1Àî¿¬Ï¡¡¢¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²Î¾§¶Ê¤Îºî»ìºî¶ÊÃ´Åö¡¡¥³¥ó¥Ú¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¡ÖÎý½¬À¸¤È¤È¤â¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÀî¿¬Ï¡¤¬¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ØÆü¥×¡Ù¡ØÆüËÜÈÇ¥×¥Ç¥å¡Ù¡ËÂè4ÃÆ¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡Ù¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È22¿Í¤Ç²Î¾§¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡ª¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡ÙÎý½¬À¸
¡¡Àî¿¬¤Ï¡¢¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³Ú¶ÊÁªÄê¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¡£¿ô¤¢¤ë¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Àî¿¬¤Î³Ú¶Ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Àî¿¬¤¬Îý½¬À¸¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¡£Îý½¬À¸¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿Îý½¬À¸¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¶Ê¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ï2019Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢JO1¡¢INI¡¢ME:I¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡Ù¤Ï¡Ö¿·À¤³¦¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¡×¤ò·Ç¤²¡¢Á´À¤³¦¤«¤é»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ï¡¢Æü´ÚÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë6·î6Æü¤Ï¡¢¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¡ÖFINAL¡ÊÂè°ìÉô¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼É¾²Á¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤äÄ¾Á°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤òLemino¤ª¤è¤ÓMnet Plus¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å3»þ25Ê¬¤Î¡ÖFINAL¡ÊÂèÆóÉô¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢Lemino¡¢Mnet Plus¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÀî¿¬Ï¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÎý½¬À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢JO1¤ÎÀî¿¬Ï¡¤Ç¤¹¡£
Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢SEKAI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿ËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¶¦Í¤Ç¤¤ëÈà¤é¤Î´¶¾ð¤ä»×¤¤¤ò¶Ê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬À¸¤È¤È¤â¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤³¤Î¿ô¥ö·î´ÖÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤äºÃÀÞ¤ò¤âÊú¤¤·¤á¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤òºÆ¤ÓÁö¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤ä´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Îý½¬À¸¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤â°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û°µ´¬¡ª¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡ÙÎý½¬À¸
¡¡Àî¿¬¤Ï¡¢¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é³Ú¶ÊÁªÄê¤Î¥³¥ó¥Ú¤Ë»²²Ã¡£¿ô¤¢¤ë¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Àî¿¬¤Î³Ú¶Ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡ª¡×¡ÖÁá¤¯¶Ê¤òÄ°¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤Ï2019Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë3¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢JO1¡¢INI¡¢ME:I¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡£¡ØÆü¥×¿·À¤³¦¡Ù¤Ï¡Ö¿·À¤³¦¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¡×¤ò·Ç¤²¡¢Á´À¤³¦¤«¤é»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ï¡¢Æü´ÚÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë6·î6Æü¤Ï¡¢¸á¸å0»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¡ÖFINAL¡ÊÂè°ìÉô¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼É¾²Á¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤äÄ¾Á°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤òLemino¤ª¤è¤ÓMnet Plus¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å3»þ25Ê¬¤Î¡ÖFINAL¡ÊÂèÆóÉô¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡¢Lemino¡¢Mnet Plus¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÀî¿¬Ï¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡ØPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÎý½¬À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯³Ú¶Ê¤Îºî»ìºî¶Ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢JO1¤ÎÀî¿¬Ï¡¤Ç¤¹¡£
Îý½¬À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹ñÌ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢SEKAI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÆ±¤¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿ËÍ¤À¤«¤é¤³¤½¶¦Í¤Ç¤¤ëÈà¤é¤Î´¶¾ð¤ä»×¤¤¤ò¶Ê¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬À¸¤È¤È¤â¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤³¤Î¿ô¥ö·î´ÖÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Îý½¬À¸¤¿¤Á¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤äºÃÀÞ¤ò¤âÊú¤¤·¤á¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤òºÆ¤ÓÁö¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤ä´õË¾¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Îý½¬À¸¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î³Ú¶Ê¤â°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£