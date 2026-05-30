＜速報＞「65」の松山英樹が暫定首位でホールアウト 中島啓太は通算5アンダーでプレー中
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 2日目◇29日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞現在、第2ラウンドが進行中。日本勢は5人が出場している。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
初日を19位で終えた松山英樹が、6バーディ・1ボギーの「65」でホールアウト。トータルスコアを9アンダーまで伸ばし、暫定首位タイに浮上した。この他、トップにはブライアン・ハーマン、ライアン・ジェラルド、マイケル・トルビョンセン（米国）と、プレー中のジョーダン・スミス（イングランド）が並んでいる。中島啓太がトータル5アンダーで、後半をプレーしている。久常涼は「68」と伸ばして、トータル6アンダーで2日目を終了。トータル2アンダーで終えた金谷拓実と、トータル1オーバーの平田憲聖が、現時点でカットライン圏外に位置している。賞金総額は990万ドル（約15億6420万円）、優勝者は178万2000ドル（約2億8300万円）を獲得する。
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