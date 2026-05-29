関東大学春季リーグ女子1部の全日程が終了！ 筑波大が2年ぶりに優勝

2026年度関東大学バレーボール春季リーグ女子1部は17日（日）に全日程を終了。結果は10勝1敗（セット率4.571）で終えた筑波大学が優勝し、2024年度春季リーグ戦以来のリーグ制覇となった。

2、3位も10勝1敗で並び、セット率の差で2位が東京女子体育大学（セット率4.286）、3位が東海大学（セット率3.100）という結果になった。続いて4位が桜美林大学（8勝3敗）、5位が日本体育大学（6勝5敗）、6位が順天堂大学（5勝6敗・セット率0.950）、7位が国士舘大学（5勝6敗・セット率0.818）、8位が青山学院大学（4勝7敗・セット率0.708）、9位が日本大学（4勝7敗・セット率0.667）、10位が日本女子体育大学（3勝8敗）、11位が敬愛大学（1勝10敗）、11位が明海大学（0勝11敗）となった。

また、個人賞も発表されており、最優秀選手賞には筑波大学4年のセッター熊谷仁依奈、敢闘選手賞には東京女子体育大学4年のオポジット佐藤彩夏 、ベストスコアラー賞には同大学1年のミドルブロッカー（MB）溝上愛那が選出された。

他にも、スパイク賞は筑波大学1年のMB中川いちのが獲得。ブロック賞は日本代表にも選出された同大学1年のMB馬場柚希が、サーブ賞は2025年に日本代表へ初選出を果たした、東海大学4年でキャプテンのMB飯山エミリが受賞した。

サーブレシーブ賞には筑波大学3年のリベロ井上凜香、レシーブ賞には同大学2年のアウトサイドヒッター大森咲愛、セッター賞には熊谷、リベロ賞には東京女子体育大学3年の内澤明未、新人賞には溝上、Best of support 賞には順天堂大学が選出されている。