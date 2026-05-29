宇多田ヒカル、『CDTVライブライブ』での「Flavor Of Life-Ballad Version」パフォーマンス映像公開
宇多田ヒカルが、TBS系『CDTVライブライブ』にて披露した「Flavor Of Life-Ballad Version」のパフォーマンス映像を4週間限定で公開した。
同曲は、この日のために新たなアレンジが施された特別バージョンになっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️配信リリース情報
◇「Flavor Of Life-Ballad Version」
https://umj.lnk.to/Flavor_Of_Life
◇「One Last Kiss」
https://erj.lnk.to/xbc35S
◇「パッパパラダイス」
https://erj.lnk.to/7rrAv3
◾️「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 」開催概要
開催期間：2026年5月20日（水）〜7月16日（木）
開催場所：ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神
店舗詳細：https://www.sony.jp/store/retail
▼イベント詳細
ttps://www.sony.jp/store/retail/sonystore/hikaruutada_pappaparadise2025/
◾️7インチアナログ盤
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR
※収録内容は追って発表
完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）
＜特典情報＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
◾️Utadaリマスター再発
2026年6月24日（水）発売
歌詞・対訳付
『エキソドス』(Exodus)
2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤
2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus
『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)
LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤
LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne
＜2LP、2LPカラー盤＞
SIDE 1
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
SIDE 2
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
SIDE 3
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
SIDE 4
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
ABOUT ME
＜2CD＞
CD 1：リマスター・アルバム
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
07. ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲
＜LP、LPカラー盤＞
SIDE 1
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
SIDE 2
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
＜2CD>
CD 1：リマスター・アルバム
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
関連リンク
◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト
◆宇多田ヒカル オフィシャルX
◆宇多田ヒカル オフィシャルInstagram