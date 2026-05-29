木村太一が逃げ切りで3年ぶりV 後続に5打差の圧勝劇/ACNツアー
＜太平洋クラブチャレンジ 最終日◇29日◇太平洋クラブ 江南コース（埼玉県）◇7224ヤード・パー72＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た27歳・木村太一が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル17アンダーで逃げ切り、3年ぶりのツアー2勝目を果たした。
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トータル12アンダー・2位に安保卓哉。トータル11アンダー・3位タイに和田章太郎、伴翔太郎、木下康平が入った。3位タイで最終ラウンドに入った高校生プロ・加藤金次郎は「80」を叩き、トータル2アンダー・56位タイに終わった。今大会の賞金総額は1500万円。優勝した木村は270万円を獲得した。
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