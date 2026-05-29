B2MVPは神戸のヨーリ・チャイルズが受賞…平均ダブルダブルの活躍で優勝に貢献

5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、B2レギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）に神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが選出された。

アメリカ出身で28歳のチャイルズは、202センチ102キロのパワーフォワード。ブリガムヤング大学からNBA Gリーグ、ドイツでキャリアを重ね、2023－24シーズンに佐賀バルーナーズでBリーグデビューした。

今シーズンから神戸に移籍すると、B2リーグ戦全60試合に先発出場し、1試合平均21.3得点、11.6リバウンドの平均ダブルダブルを達成。圧倒的な勝率で西地区優勝を果たし、B2プレーオフも制した神戸の中心選手として活躍した。

チャイルズはビデオメッセージを寄せ、「B2 MVPを受賞できて、本当に感謝しています。個人賞ではありますが、チームのみんなの存在なしでは絶対に取れなかったと思っています」と、周囲のサポートに感謝。「MVPとして評価していただけたことを光栄に思います」と、受賞の喜びを語った。





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