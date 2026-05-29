千葉Jのギャリソン・ブルックスが契約満了で退団…ムーニーのケガを受け急遽加入

5月29日、B1東地区の千葉ジェッツは、ギャリソン・ブルックスとの契約満了を発表。同日付で自由交渉選手リストに公示した。

アメリカ出身で現在26歳のブルックスは、206センチ104キロのパワーフォワード兼センター。ノースカロライナ大学では千葉Jのナシール・リトルとともにプレーし、その後ミシシッピ州立大学を経て、ニューヨーク・ニックスと契約してサマーリーグに参加。しかしNBAでのプレーには至らず、2022－23シーズンにGリーグのウェストチェスター・ニックスに在籍した。

その後、韓国やリトアニアでプレーし、2025－26シーズン前にはニューオーリンズ・ペリカンズと契約を結ぶも開幕前に解雇され、Gリーグのバーミングハム・スクアドロンに在籍した。2025年にはアメリカ代表として『FIBAバスケットボールワールドカップ2027予選』Window1にも参加。そして今シーズンの3月に、千葉Jのジョン・ムーニーがインジュアリーリスト登録されたタイミングで入団し、Bリーグデビューを果たした。B1リーグ戦20試合中19試合で先発出場し、1試合平均7.0得点、5.9リバウンド、2.0アシスト、0.8ブロック、0.8スティールと献身的なプレーを見せた。

今回の発表に際しブルックスはクラブ公式サイトを通じて、「千葉での時間は本当に楽しかったです。素晴らしい街、そして素晴らしい組織でした。信じられないほどの手厚いサポートと、最高のチームメートに恵まれたことに感謝します。ここでの日々に、感謝の気持ちでいっぱいです」と、感謝の言葉を残した。

千葉Jはこれまでに、二上耀とディー・ジェイ・ホグの契約満了を発表しており、ブルックスが3選手目の退団となった。

【動画】献身的なプレーでチームに貢献した千葉Jのブルックス…ハイライト映像