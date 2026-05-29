NBAがタンキング防止策として2027年以降のドラフトで適用される“3-2-1ロッタリー”を発表

5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。NBAは、理事会で圧倒的多数の支持によって、2027年のドラフトからドラフトロッタリー（指名順位の抽選会）の方式を変更することが決定したと発表した。

新たなドラフトロッタリー制度“3-2-1ロッタリー”では、ロッタリー参加チーム数がこれまでの14チームから16チームへ拡大。プレーオフ、プレーイン・トーナメントへ出場しないチームの抽選確率を均等化していくこととなる。

これはドラフト指名順位を高くするため、レギュラーシーズンで意図的に負けようとする“タンキング”対策でもある。2027年のドラフトロッタリーから、シーズン戦績でリーグワースト3位以内に入った3チームの全体1位指名権獲得率は低くなっていく。

29日に発表された“3-2-1ロッタリー”の主な要素は下記のとおり。今年の6月24日、25日に開催される「NBAドラフト2026」はすでに指名順位も決まっていて、従来どおりに行われるものの、2026－27レギュラーシーズンから採用されるため、ここ数年で特に問題視されてきた“タンキング”も減少することが期待されている。

◆■NBAが発表した“3-2-1ロッタリー”の主な要素

・抽選確率の均等化とドラフト降格



ドラフトロッタリーに参加する各チームは、抽選用の抽選ボールを3個か2個、あるいは1個を受け取る。プレーオフまたはプレーイン・トーナメントに出場しないチームは、抽選ボールを3個受け取る。勝利へのインセンティブを高めるため、成績下位3チームは「ドラフト降格」となり、抽選ボールを1個失う。各カンファレンスのプレーイン・ゲームにおける9位、10位のチームにはそれぞれ2個の抽選ボール、各カンファレンスのプレーイン・ゲームで7位対8位の敗者には、それぞれ1個の抽選ボールが与えられる。

・抽選



ロッタリーへ参加する16チームすべてに割り当てられた抽選ボールを抽選し、NBAドラフト1巡目の1位から16位までの指名順を決定する。

・最低指名順位



ドラフトで降格したチームは、最低でもNBAドラフトの12位指名権を獲得する。その他の抽選チームは、16位まで順位が下がる可能性がある。

・指名制限



どのチームも、2年連続でNBAドラフトの全体1位指名権、または3年連続でトップ5指名権を獲得することができなくなる。これらの制限は、各チームが保有している指名権、または他チームへトレードされて保有されている指名権にのみ適用される。

・指名権保護



チームは、新たにトレードされたドラフト指名権に上位12位から上位15位までの保護条項（プロテクト）を付加することができなくなる。

・懲戒処分



リーグは、意図的に負けること（タンキング）に対処するべく、懲戒権限を拡大する。これには、チームのドラフト抽選確率の引き下げやドラフト指名順位の変更、違反したチームへの高額な罰金の科料などが含まれることになる。