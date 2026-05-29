三遠ネオフェニックスが代表候補トリオと契約継続…佐々木隆成は2028－29シーズンまで2年契約

5月29日、三遠ネオフェニックスは、佐々木隆成、津屋一球、湧川颯斗の3選手と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、佐々木は2027－28シーズンまでの2年契約となる。

30歳の佐々木は、180センチ77キロのポイントガード兼シューティングガード。天理大学在学中だった2018－19シーズンに大阪エヴェッサの特別指定選手としてBリーグデビューを果たすと、熊本ヴォルターズでプロキャリアをスタート。2022－23シーズンから三遠に加入し、日本代表でもプレーしてきた。昨シーズン終盤にアキレス腱断裂の大ケガに見舞われたが、所属4年目となった今シーズンは12月に復帰。B1リーグ戦28試合に出場し、1試合平均20分01秒のプレータイムで8.8得点、1.6リバウンド、5.1アシスト、1.1スティールをマークした。

27歳の津屋は、190センチ90キロのシューティングガード。2024－25シーズンから三遠に復帰し、今シーズンはB1リーグ戦全60試合に出場した。シーズン最終盤はスターターとしての起用が続き、1試合平均7.4得点、1.6リバウンド、1.2アシスト、3ポイント成功率41.8パーセントを記録。今夏の日本代表候補にも選出されている。

22歳の湧川は、197センチ90キロの大型ポイントガード。福岡大学附属大濠高校から高卒でプロ入りし、移籍2年目の今シーズンはB1リーグ戦全60試合に出場した。自己最多37試合で先発起用され、1試合平均5.9得点、2.6リバウンド、2.0アシスト、3ポイント成功率38.6パーセントをマーク。ステップアップの兆しを示し、佐々木、津屋とともに今夏の日本代表候補に名を連ねている。

3選手はいずれも、今夏の日本代表候補にリストアップされている主力選手。Bプレミア初年度となる2026－27シーズンも残留が決まった3名は、次のようにコメントを寄せた。

◆■コメント全文

▼佐々木隆成 「いつも熱い応援をありがとうございます。来シーズンも、三遠ネオフェニックスの一員として戦えることを嬉しく思います！まずは怪我なくシーズンを全うできるようしっかりと準備をして、Bプレミアという新たなステージで、チームの勝利と頂点を目指して全力を尽くします！皆さんと一緒に新しい歴史を作れることを楽しみにしています！引き続き熱い応援をよろしくお願いします」

▼津屋一球



「次のシーズンもお世話になります、津屋 一球です。もちろん『あれ』を目指しますが、自分たちにできることを全心全力で取り組み、『あれ』を達成するための過程を大事にし、チーム全員で良いチームを作れるように頑張ります。どんなシーズンになるかわかりませんが、自分たちだけでなく、ブースターの皆さんにも『良いチームだったな』と思ってもらえるチームを作りたいです。そして、誰からも『フェニックスって最高だな』と思ってもらえるよう、ブースターの皆さんも一緒に、フェニックス一丸で良いチームを目指していきましょう！」

▼湧川颯斗



「いつも、どこでも、たくさんの応援をいただきありがとうございます。今シーズンはCS出場もできないままシーズンが終わり、悔しい想いでいっぱいです。この悔しい気持ちを来シーズン全力でぶつけていこうと思います。個人的には積み上げてきたものが形となり、結果に見えて、少し自信に繋がってきた手応えもあります。自信を自覚と責任感へと日々変えていきながら、勝負する湧川颯斗を目指していきます。代表活動でもしっかり存在感を出していきます！Bプレミア初年度に、皆さんと最後笑って終われる結果になるよう頑張っていきますので、来シーズンもたくさんのご声援をよろしくお願いいたします」