パナソニックは、タテ型全自動洗濯機「NA-FA12V6」を2026年6月上旬に発売する。

花王と共同開発「汚れはがし剤」が「毛布コース」でも使用可能に

「ザ・ノース・フェイス」などのブランドで知られるスポーツアパレルメーカー、ゴールドウイン監修の「ダウンジャケットコース」を、同社のタテ型洗濯機として初搭載したという。

独自の「スゴ落ち泡洗浄」「パワフル立体水流」「泡水シャワー」により、ダウンの表面に繰り返しムラなく泡水を浸透させ、布傷みを抑えつつ皮脂や泥汚れ、ファンデーション汚れなどをキレイに落とす。

また、「優しいすすぎ」と「しっかり脱水」により、ダウンジャケットの布傷みと中わたの偏りを抑えつつ、洗剤を残すことなく生地表面のシミを防いで洗い上げる。

さらに、花王と共同開発したという、洗剤の効果を強化させる「汚れはがし剤」が「毛布コース」でも使用可能になった。これにより、運転時間が従来の約1/3の約1時間9分で、蓄積した皮脂汚れまで洗浄できる。

価格はオープン。

このほか、「ダウンジャケットコース」搭載の洗濯/脱水容量7キロ〜10キロの全自動洗濯機6モデルも同時発売する。