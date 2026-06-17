ハーランドがイラク戦で2ゴールを決めた世界最高峰ストライカーがワールドカップ（W杯）デビューで期待に応える2ゴールを見せた。ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは、北中米共催W杯初戦のイラク代表戦でチームを4-1の勝利に導き「本当に誇らしく思っています」と喜んだ。一進一退の攻防となったハイドレーションブレーク明けの前半29分、ノルウェーは素早い攻撃を見せると左サイドをコンビネーションで崩してゴール前