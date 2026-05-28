名古屋Dの今西優斗がユーロキャンプへ…NBLとの連携施策で参加決定

5月28日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、同クラブに特別指定選手として所属する今西優斗が、6月2日よりイタリアのトレヴィーゾで開催される「adidas EuroCamp 2026」に、Bリーグを代表して「NBL Next Stars」として参加することを発表した。

現在18歳でポイントガードを務める今西は、名古屋D U18出身で、今年3月にユース育成特別枠から特別指定選手へと登録が変更されていた。

今回の海外派遣は、Bリーグが2024年1月にオーストラリアのプロバスケットボールリーグであるNBLと締結したパートナーシップによる連携施策の一環として実現したもの。同リーグが参画する「NBL Next Stars」チームが、イタリアで開催されるアディダス主催の若手選手向けスカウト・ショーケースイベント「adidas EuroCamp 2026」に出場するため、今西もそのチームの一員としてヨーロッパへ渡ることとなった。

今西は5月31日に日本を出発し、6月2日から4日にかけて現地で行われる「NBL Next Stars」のミニキャンプに参加。その後、6月5日から7日まで「adidas EuroCamp 2026」に参加する。

今回の発表に際し、今西はクラブを通じて「いつもたくさんの応援ありがとうございます！ 自分にとってもいい成長の機会、アピールの機会だと思います。レベルの高い環境でバスケットをできることが楽しみです。期間も短いので、自分の強みを生かすこと、アグレッシブにプレーして、今まで名古屋で培ってきたことがほかの場所でも通用することを証明できればなと思います。イタリア遠征、頑張ってきます！」と、世界への挑戦に向けた意気込みを語った。

なお、同キャンプにはアディダス ジャパンからの派遣として、ハウエット凪音（Boogie’s Basketball U18）とベネディクト研一郎（St.George’s School）の2選手が日本から参加することもすでに発表されている。若き才能たちが世界最高峰のショーケースでどのようなプレーを見せるのか注目だ。

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