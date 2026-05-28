ホワイトソックスのサム・アントナッチ外野手（23）が28日までに更新されたシカゴのスポーツ専門局「シカゴスポーツネットワーク」のインタビューに応じた。下部組織時代からチームメートである西田陸浮内野手について語る場面があった。

「いつも味方でいてくれるような選手で最高だよ」

アントナッチは、AAのバーミングハム・バロンズ時代からの仲間を称えた。昇格から2戦連続先発出場で2戦連続安打&2戦連続「レーザービーム」のフル回転の躍動を見せた西田。

インタビュアーから西田の存在について聞かれるとアントナッチは開口一番で「最高だよ」と口にした。

「応援したくなる選手として、彼以上の存在はなかなか思いつかない。本当にエネルギッシュな選手だし、いつも味方でいてくれるような存在だね。他の人に成功してほしいという気持ちで、彼が10打数無安打なのか、10打数10安打なのか、わからないくらい毎日の持ってくるエネルギーが素晴らしい」と説明した。

そしてインタビュアーは「君と西田は野球で似た個性を持っていると思いますか？」と尋ねた。アントナッチは「そうですね。一つのプレーも気を抜かず、相手にとっては厄介ですね」と返答した。