【セブンプレミアム「ひとくちスイーツ」シリーズ（全4種）】 発売中 価格：各149.04円

セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアム「ひとくちスイーツ」シリーズを、全国のセブン‐イレブン店舗にて発売している。価格は各149.04円。

「ひとくちスイーツ」シリーズは、多様化している食習慣に対応し、食事を間食で済ませる人にも適した商品。ラインアップは、「サクッと食感のチーズタルト」と「しっとり食感のバタークッキー」、「ほろ苦カカオのチョコケーキ」、「しっとり濃厚な味わいチョコクッキー」の4種類で、税込150円以下という手軽さと、「しっとり」と「サクッと」した食感にこだわった満足感のある菓子となっている。

「ひとくちスイーツ」シリーズ

「セブンプレミアム ひとくちスイーツ サクッと食感のチーズタルト」

発売日：5月26日～順次発売

販売エリア：全国

3種のチーズを使用した生地をタルト生地で包んだ2層の食感を楽しめる

「セブンプレミアム ひとくちスイーツ しっとり食感のバタークッキー」

発売日：5月26日～順次発売

販売エリア：全国

バターのコクが広がる、シンプルで飽きのこないソフト食感のクッキー

「セブンプレミアム ひとくちスイーツ ほろ苦カカオのチョコケーキ」

発売日：5月26日～順次発売

販売エリア：全国

甘さをおさえたほろ苦いカカオを使用し、しっとりまろやかな味わいのチョコケーキ

「セブンプレミアム ひとくちスイーツ しっとり濃厚な味わいチョコクッキー」

発売日：5月26日～順次発売

販売エリア：全国

しっとり食感のチョコクッキー生地をチョコレートでフルコーティングしたソフトクッキー

【担当者コメント】

現代の「間食を手軽で充実させたい」という新しい食習慣にも対応すべく、セブンプレミアムから「ひとくちスイーツ」シリーズを開発いたしました。タイパを重視しつつも、味や食感への妥協はせず、手軽さと本格感を両立したのがポイントです。4種類の中から、その時の気分にぴったりの1つを見つけていただければ嬉しいです。