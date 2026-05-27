「なんでこの時期?」「誰ともめた?」憶測を危惧 キタニタツヤが『ANN0』6月末終了の理由を説明し「ごめん!」 リスナーから励ましや悲しむ声が続々「うそだろ…」「ショック」「寂しいけど…ありがとう」「ゆっくり休んでください」

「なんでこの時期?」「誰ともめた?」憶測を危惧 キタニタツヤが『ANN0』6月末終了の理由を説明し「ごめん!」 リスナーから励ましや悲しむ声が続々「うそだろ…」「ショック」「寂しいけど…ありがとう」「ゆっくり休んでください」