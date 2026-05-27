“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、編み物作品公開「アイデアがすごい」「可愛いデザイン」の声
【モデルプレス＝2026/05/27】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が5月27日、自身のInstagramを更新。手編み作品を披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「アイデアがすごい」ひまわりたくさんの編み物
小寺は「1枚目練習」「2、3枚目本番」とつづり、手編み作品を公開。小さなひまわりがたくさんあしらわれた花束のような作品は、分解すると1つのブローチと4枚のコースターで構成されている。「両方もらってくれたまりこ姉さん。おぱんちゅうさぎは珠代姉さんのです」と、吉本新喜劇の座員でお笑いタレントの森田まりこが作品を受け取ってくれたことを明かし、作品に添えられたフィギュアは島田珠代の私物であると紹介している。
この投稿に、ファンからは「とっても可愛いデザイン」「手先が器用すぎる」「ひまわりの色がシックで好き」「アイデアがすごい」「センスの塊」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「アイデアがすごい」ひまわりたくさんの編み物
◆小寺真理、アイデア光る手編み作品披露
小寺は「1枚目練習」「2、3枚目本番」とつづり、手編み作品を公開。小さなひまわりがたくさんあしらわれた花束のような作品は、分解すると1つのブローチと4枚のコースターで構成されている。「両方もらってくれたまりこ姉さん。おぱんちゅうさぎは珠代姉さんのです」と、吉本新喜劇の座員でお笑いタレントの森田まりこが作品を受け取ってくれたことを明かし、作品に添えられたフィギュアは島田珠代の私物であると紹介している。
◆小寺真理の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「とっても可愛いデザイン」「手先が器用すぎる」「ひまわりの色がシックで好き」「アイデアがすごい」「センスの塊」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】