◆東都大学野球２部春季リーグ戦第５週第３日▽専大―駒大（２７日・大田スタジアム）

専大が２勝１敗で駒大から勝ち点を挙げ、２０２２年秋以来７季ぶりの優勝を果たした春のリーグ戦を１０勝１敗の勝ち点５で終えた。町田公二郎監督（５６）は、就任１年目でのリーグ制覇。チームは１７年春以来の１部復帰を目指し、６月２３日からの入れ替え戦（神宮）で１部６位の東洋大と対戦する。

第４週に優勝を決めたチームが、この日も強さを発揮した。打線は０―０の４回、１死走者無しから３番・谷頭太斗内野手（４年＝日本航空石川）の左越えソロで先制。この回、さらに１点を追加すると、６回にも９番・加藤大悟捕手（４年＝専大松戸）の右前適時打で加点した。投げては先発・梅沢翔太（２年＝専大松戸）から計５人の継投で駒大打線を５安打で無得点に封じた。

開幕から負けなしの８連勝で４年ぶりのＶをつかんだ。９年ぶりとなる１部復帰をかけた入れ替え戦に向け、町田監督は「（入れ替え戦までの）１か月間のなかで、守りからリズムを作っていく野球をしっかりできるようにしていきたいと思います」と抱負を語った。