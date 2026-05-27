Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」でソルジャー・ボーイ役を演じるジェンセン・アクレスが、シーズン5の撮影中、思わずセットを立ち去ったほど衝撃を受けたシーンを明かした。英が伝えている。

発端となったのは、2025年のコンベンションでのだ。アクレスは、最終章・シーズン5のあるシーンの撮影で“想定していなかったもの”を目にしたといい、「自分のセリフじゃなかったし、僕はその場に留まるはずだった」と説明。事前に「リハーサルもしていた」が「カメラが回り始めてから状況が変わっていた」といい、「セットに行ったら“オー・マイ・ゴッド”となって、そのまま引き返した」と語っていた。

そして最終回を迎えた今、アクレスはついに問題のシーンを明かした。それは、シーズン5第3話でホームランダーが母乳の入った浴槽に浸かっている場面だったという。

同シーンでは、ホームランダーに呼び出されたソルジャー・ボーイが部屋に行くと、母乳風呂に浸かるホームランダーの姿が。ソルジャー・ボーイは「何だこれは？牛乳か？」と尋ねると、ホームランダーは「新生児ICUからの母乳だ」と返答する。ここでソルジャー・ボーイがドン引きする様子は、演技ではなく素のリアクションだったといえそうだ。

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過激描写で知られる「ザ・ボーイズ」だけに、もっと残酷なシーンを予想していたファンも多かったようだ。米掲示板では、「（アクレスは）“ヒーローガズム”に出ていたくせに、ここで許容範囲を超えるの？」といった、拍子抜けした反応が見られる。

たしかに少々意外ではあるが、2025年当時のアクレスのコメントを踏まえると、面食らうのも無理はない。何も知らないまま“母乳風呂”という異様な光景を目にしたうえ、「新生児ICUからの母乳」というセリフが、その不気味さにさらに拍車をかけている。

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。

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