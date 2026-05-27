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茂木健一郎が広島の朝を走る。原爆ドームの前で語る平和への思い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 広島の朝を走り、原爆ドームで平和への思いを。２０２６年５月２０日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎氏が、授業のために訪れた広島で朝のランニングを行い、街の歴史や平和について思索を巡らせる様子を収めています。



動画は、よく晴れた広島の空の下からスタートします。整備された広場を走り抜けながら、アウトドア用品を扱う「野良道具製作所」というユニークな名前の店舗に目を留め、興味深く観察する様子が収められています。



続いて足を運んだのは、旧広島市民球場跡地にある「勝鯉の森」です。茂木氏は、1975年の広島東洋カープの初優勝が刻まれた記念碑を感慨深げに見上げながら、「衝撃でしたからね」と当時の記憶を振り返りました。



その後、相生橋を渡って原爆ドームへと到着します。建物を前にした茂木氏は、「平和は、やはり、アクティブに我々が一生懸命やっていかないと保てない」と言及。他者からの評価や競争とは関係のない個人の「生きがい」を持つことが、平和を保つために重要だと語りました。



涼しい空気の中を走る心地よい「旅ラン」は、運動としてだけでなく、地域の歴史や平和について深く考える時間となったようです。旅行や出張先での有意義な時間の過ごし方として、参考にしてみてはいかがでしょうか。