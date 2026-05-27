スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）の新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」が5月27日に発売を開始します。

【写真】ユニークなデザインの「逃避スケジュールステッカー」がコレです！ おいしそうな「バナナ アフォガート フラペチーノ」をもっと！

日本上陸30周年を迎える同社は節目の年に「コーヒーって、飲みもの以上だ。− WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う一杯を提案する企画を実施中。第1弾では、改良された「キャラメル マキアート」が販売されました。

期間限定で販売される新商品は、同企画の第2弾として登場し、新生活や仕事の合間に、ほんのひととき現実から離れるような“とろける時間への逃避行”がテーマとなっています。

おいしく食べられるにもかかわらず、表皮の傷やサイズなどが理由で“規格外”として捨てられてしまっていた「もったいないバナナ」の果肉を使用し、ミルクとバナナパウダー、クリームベースを合わせたフラペチーノを注ぎ、その上にエスプレッソショットとクラシックシロップを合わせたエスプレッソソースをかけたドリンクになっています。

口にした瞬間に広がるバナナのコクのある甘さ、後味にふわりと残るエスプレッソ由来の香ばしさが楽しめる一杯で、コーヒーが少し苦手な人にも楽しみやすい、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げています。

価格は持ち帰りの場合687円（以下、税込み）、店内利用の場合700円。販売期間中、店頭では“逃避行”する時間を肯定してくれる「逃避スケジュールステッカー」を配布します。