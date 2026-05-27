今日27日(水)は、九州で雨が降り、南部を中心に、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水にご注意ください。

九州 南部を中心に滝のような雨

今日27日(水)は、東シナ海にある低気圧から九州に前線がのびていて、九州で広く雨が降っています。前線付近の九州南部では、雷を伴って非常に激しい雨の降っている所があり、鹿児島県指宿市では1時間に47.5ミリ(04:04まで)と激しい雨が降りました。(数値は速報値)





今夜にかけて、前線を伴った低気圧は九州を通過するでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、九州南部や奄美地方では、大気の状態が不安定となる見込みです。九州は断続的に雨や雷雨で、南部を中心に非常に激しい雨の降る所があるでしょう。短時間に激しい雨が降るため、道路の冠水などご注意ください。

鹿児島県 夕方にかけて線状降水帯発生のおそれ

今日27日(水)は、鹿児島県では、局地的に雷を伴って、1時間に50ミリの滝のような雨が降るでしょう。夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。



(今日27日(水)6時〜明日28日(木)6時までに予想される24時間降水量、多い所)

鹿児島県(種子島・屋久島地方) 150ミリ

鹿児島県(薩摩地方) 120ミリ

鹿児島県(大隅地方) 120ミリ

奄美地方 120ミリ



線状降水帯が発生した場合は、さらに雨量が多くなるおそれがあります。

土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水にご注意ください。

線状降水帯発生時にとるべき行動とは

線状降水帯が発生している場合は、すでに土砂災害や洪水による災害発生の危険度が、急激に高まっている状態です。



自治体からの避難に関する情報を確認のうえ、早めの安全確保を心がけましょう。すでに避難することが危険な場合、家の中の、崖や川から離れたできるだけ高い所で身を守るようにしてください。(ただし、土石流が想定される箇所においては、危険な区域の外へ退避する、もしくは堅牢な建物の高層階に避難することが基本です。)



なお、土砂災害は、雨が弱まったり、やんだりした後でも、発生する場合があります。土砂災害の前兆は、斜面のひび割れ、異様な音・におい、湧き水が止まる、濁った水が噴き出すなどです。このような前兆を見つけた時には、すぐに、斜面から離れてください。