「シングルマザー」

◆テーマ【シングルマザー】

ひとり親世帯の約9割が母子世帯ともいわれる日本。

シングルマザーとして、経済的不安や仕事と家庭の両立など悩みはある一方、

あるアンケートでは「離婚してよかった」と回答した人が実に90％以上というデータも。

今回は「シングルマザー」についてDEEPに語らいます。

▼授乳しながら試合に出場したことも…フィギュアスケート安藤美姫が心掛けていること

▼自身も母子世帯で育った辺見えみりが思う“母と娘の関係”

▼雛形あきこが“どんなに忙しくても絶対に守っていた子どもとの時間”

▼大島由香里が子どもに話す「いろいろな家族の形」

▼いとうあさこが鮮明に覚えている母との会話の内容

▼超特急・ユーキが語る、今の自分につながる“母の思い”とは？

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ

ゲスト

ユーキ（超特急）／

安藤美姫・大島由香里・雛形あきこ・辺見えみり ※50音順