6月2日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『シングルマザー』
「シングルマザー」
◆テーマ【シングルマザー】
ひとり親世帯の約9割が母子世帯ともいわれる日本。
シングルマザーとして、経済的不安や仕事と家庭の両立など悩みはある一方、
あるアンケートでは「離婚してよかった」と回答した人が実に90％以上というデータも。
今回は「シングルマザー」についてDEEPに語らいます。
▼授乳しながら試合に出場したことも…フィギュアスケート安藤美姫が心掛けていること
▼自身も母子世帯で育った辺見えみりが思う“母と娘の関係”
▼雛形あきこが“どんなに忙しくても絶対に守っていた子どもとの時間”
▼大島由香里が子どもに話す「いろいろな家族の形」
▼いとうあさこが鮮明に覚えている母との会話の内容
▼超特急・ユーキが語る、今の自分につながる“母の思い”とは？
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
いとうあさこ
ゲスト
ユーキ（超特急）／
安藤美姫・大島由香里・雛形あきこ・辺見えみり ※50音順