「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）

マリーゴールドを退団した林下詩美（２７）が古巣に電撃登場した。セミの１０人タッグマッチで上谷沙弥（２９）がフワちゃんにフォール勝ちし、リング上でマイクを握ったところでテーマ曲が流れ、会場に現れた。騒然となる中、リングに上がった詩美は「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます」と復帰の意向を表明した。

スターダムのファンも驚嘆の声を上げた。２３日にマリーゴールドの大田区総合体育館大会を最後に退団したばかりの詩美が、わずか３日で古巣の後楽園大会に姿を現した。「詩美」コールに沸く中でリングインし、かつてタッグチーム「ＡｐｈｒｏｄｉｔＥ」を組んでいた上谷と対面。緊張感あふれる沈黙が続く中、現在「令和の極悪女王」として団体の顔となった上谷は「何しに来たの？」と第一声。

詩美は「ずっと見てたよ。上谷の活躍が、すごくうれしかった。でも、上谷に、負けたくないって思った。だから、今日ここに来るしかないって思った」と吐露。ただ、上谷は「このスターダムでプロレスがしたいってこと？」と率直に問い、「お前さ、一体これまで何してたんだ？がっかりだわ」と不快感をあらわにしてリングから走り去った。

詩美はスターダムで１８年にデビューし、トップ選手に上りつめたが、２４年３月を最後に電撃退団。新団体のマリーゴールドに移籍し、同年５月の旗揚げからエースとして活躍したが、２周年大会を機に退団していた。１人リング場に残された詩美は「自分はまたこのスターダムでプロレスがしたいと思ってます。よろしくお願いします」とあいさつした。

◆林下詩美（はやしした・うたみ）１９９８年９月１４日、鹿児島県奄美市出身。ビッグダディこと林下清志の三女で、１８年８月にスターダムでデビュー。頭角を現し、２０年１１月に最高峰のワールド王座を初戴冠した。２１年には女子プロレス大賞を受賞。２４年３月でスターダムを退団し、４月にマリーゴールドに入団。５月の旗揚げ戦から出場し、新団体のエースとしてワールド・オブ・マリーゴールド第２代王者に輝いた。フィニッシュ技はハイジャックＢＴボムなど。１６６センチ、７５キロ。