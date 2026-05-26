「女子プロレス・スターダム」（２６日、後楽園ホール）

６・２０代々木大会でのタイトルマッチが決まっているワールド王者・玖麗（くらら）さやか（２５）と、挑戦者の鈴季すず（２３）が第１試合のタッグマッチで前哨戦を行った。鈴季はパワーで圧倒し、王者の必殺技スピアーを封じた上、掟破りのスピアーまで発射。最後は連携からのジャーマン・スープレックス・ホールドでピンフォールを奪った。

挑戦権獲得後、初の前哨戦でいきなり王者から３カウントを奪って完勝した鈴季は「お〜い。これが赤（ワールド・オブ・スターダム）のチャンピオンの実力か？」と挑発。「たった１０分ちょっとで、タッグマッチで私に負けてかわいそうに。お前じゃなくて鈴季すずが王者になった方が、ここにいる全員うれしいはずだよ。こんなキャリア（デビュー２年５カ月）でよく頑張りましたね（笑）。お疲れ様でした」と玖麗の髪の毛をつかみながら会場を煽り、喝采を浴びた。

バックステージでも「後楽園第１試合の前哨戦で、ぶち上がっちゃった」と興奮状態。ただ、続けて「６月１４日の後楽園ホール…私、いないんだよね。私事ではありますが、このたび私の姉ちゃんが結婚しましたので、結婚式に行かなきゃいけないんです。なので、きっと前哨戦はできません」と電撃発表しつつ、「でも、それまでに試合はあるから、前哨戦は全部私が勝って、そのまま赤いベルトをとって、頂点に立って、プロレス界が真っ赤になります。このまま突き進んでいきます！」と、大声を響かせた。

一方、団体最高峰の赤いベルトを手にし、２３日に初防衛に成功したばかりの玖麗は「鈴季すず、めちゃくちゃ強い。分かっていたつもりだったが、今日改めて、身をもって感じました。でも、挑戦者が強い方が赤いベルトの価値も上がるに決まっているので、今はどうやって鈴季すずを倒そうか、そして倒した次のことまでもう考えているので。今日は負けたけど、この借りをしっかり返して、赤いベルトを持って青空をもっともっと広げていく」と雪辱に燃えた。