辞任した巨人の阿部慎之助監督は２６日、都内の球団事務所で会見を開き、謝罪した。

黒のスーツに黒のネクタイを合わせた姿で会見場にきた阿部監督。「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大な心配とご迷惑をかけました。そして伝統ある巨人軍の名を汚してしまって、謝罪したい気持ちでいっぱいであります」と語り、「このような形でみなさまに謝罪できることを感謝しております。本当に申し訳ありませんでした」と深く頭をさげた。そして自ら切り出し「娘も高校３年生という年頃な子ですので、どうかみなさま、温かく見守っていただければ幸いです」と異例のお願いも行った。

その上でチームへの思いを問われると涙目で「いや…すみません」と沈黙。そして「こういう形で去ると言うことは…本当にご迷惑をかけているなと思います」と涙をぬぐった。監督代行を務める橋上秀樹オフェンスコーチとは会話をかわしたといい「もう何と言っていいのかわからなかった。ごめんなさい」と言葉が続かなかった。

阿部監督は安田学園から中大を経て、２０００年度ドラフト１位で巨人に入団。現役時代は強打の捕手として活躍し、通算成績は２２８２試合に出場し、２１３２安打を放って打率・２８４、４０６本塁打、１２８５打点。２０１２年は首位打者と打点王に輝き、リーグＭＶＰに選ばれた。２０１９年に現役引退後は２軍監督や１軍コーチを務め、２０２４年から監督に就任し、１年目から優勝を果たし、昨季も３位だった。