巨人・阿部慎之助監督が辞任
プロ野球・読売ジャイアンツは26日、阿部慎之助監督が辞任することを発表。同日、共同通信が報じた。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏
阿部監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。同署に多数の報道陣が集まるなか、26日午前0時17分、阿部監督が乗ったと思われるフルスモークの車両が報道陣の前に現れ、釈放されていた。
阿部監督は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。
【写真】前日には…試合前にスイカを口にしていた阿部慎之助氏
阿部監督はきのう25日、自宅で娘（18）に暴力を振るったとして、警視庁渋谷署が暴行容疑で現行犯逮捕。同署に多数の報道陣が集まるなか、26日午前0時17分、阿部監督が乗ったと思われるフルスモークの車両が報道陣の前に現れ、釈放されていた。
阿部監督は、1979年3月20日生まれ、千葉県出身。強打の捕手として注目され、安田学園高校、中央大学から2000年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。1年目からレギュラーとして活躍。通算2132安打、406本塁打を記録し、19年に現役引退。その後、二軍監督やヘッド兼バッテリーコーチを歴任し、24年から同球団監督に就任。就任初年度にセントラルリーグ優勝を果たした。