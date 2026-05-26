ニューストップ > 車ニュース > 1169馬力の４ドアクーペって誰向けだ!? 新型AMG GT 4ドアクーペの強… 1169馬力の４ドアクーペって誰向けだ!? 新型AMG GT 4ドアクーペの強烈すぎるスペックをライバルの「ポルシェ」「テスラ」と比べてみた 1169馬力の４ドアクーペって誰向けだ!? 新型AMG GT 4ドアクーペの強烈すぎるスペックをライバルの「ポルシェ」「テスラ」と比べてみた 2026年5月26日 10時51分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 後席の乗員は悲鳴を上げるか狂喜するか？ AMGの４ドアクーペが「こんなのアリ？」レベルの強烈スペックだった 26年には市販するってんだからコレまたビックリ！ ７日間で地球１周分を走りきった４ドアAMG「GT XX」がEVの頂点で異論ナシ!! メルセデス・ベンツとAMGとマクラーレンが共同開発した衝撃作！ 伝説の「メルセデス・ベンツSLRマクラーレン」がもつ圧倒的パフォーマンス【21世紀スーパーカーFILE #021】 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線