東京・葛飾区の路上で約5300万円相当の金塊強奪か　19歳の男2人を栃木と広島で逮捕　もう1人の実行役の行方追う

4月に東京・葛飾区の路上で男性4人が襲われ約5300万円相当の金塊2kgなどが奪われた事件で、逃走していた実行役の19歳の男2人が逮捕された。警視庁はもう1人の行方や指示役の捜査を続けている。

催涙スプレーで襲い、金塊入りバッグを奪う

わずか3分未満の犯行。男らは、もみ合いながら男性が持っていたカバンを奪い去った。

4月28日、東京・葛飾区の路上で金塊2kgが奪われた事件。

実行役の19歳の男2人が栃木県と広島県でそれぞれ逮捕された。

1人は調べに対し「闇バイトに応募した」と供述している。

男らは金の取引のため現場を訪れていた男性4人に催涙スプレーを吹きかけたうえ、殴る蹴るなどの暴行を加え、約5300万円相当の金塊2kgなどを奪った疑いが持たれている。

金塊は現在も見つからず

男性のうち1人は外傷性くも膜下出血の重傷。

奪われた金塊は、現在も見つかっていない。

警視庁は、現場から逃げたもう1人の実行役の行方を追うとともに、指示役が別にいるとみて捜査している。

（「イット！」5月25日放送より）