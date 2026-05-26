グラビアアイドルの楠エマが24日、自身のインスタグラムを更新。大相撲夏場所観戦で東京・両国国技館を訪れ、級友の関取と再会したことを報告した。



【写真】どちらも「立派に」育って…仲良し同級生でパチリ

千秋楽を振り返った投稿に続けて、「そしてなんとなんと、本当にたまたまなんだけど高校の同級生、欧勝馬関と会えたーーーーーーー!」とつづり、幕内力士の欧勝馬と撮影した2ショットを公開。モンゴル出身の欧勝馬は千葉・日体大柏高に留学、日体大を経て角界入りしている。



楠は「高校1年生の時に欧勝馬は留学生として日本にやってきました その時同じクラスになった私がひたすらに日本語を教え込みました!笑笑 欧勝馬がいまペラペラと日本語を話してるのは私のおかげと言っても過言ではないでしょう!(過言です。笑)」と学生時代を思い返し、「そんな欧勝馬が相撲をやることになり各界入りして彼を応援してるうちに相撲にどっぷりとハマりました なので私の今の相撲愛があるのは欧勝馬のおかげです これからも応援し続けます」と“スー女”になったきっかけが同級生だったことも明かした。



欧勝馬は夏場所を前頭8枚目で8勝7敗と勝ち越し。ピースサインする級友との2ショットも穏やかな表情だ。ほっこりする2人の姿に、ファンからは「そんな出会いがあるんですね!」「めっちゃいいお写真や!」「こんな写真プライベートでも同級生でない限り撮ってもらえないよね」などの声のほか、身長190センチの関取と胸囲105センチの楠に「デカいーー」「どちらも横綱級」といった書き込みも。「女将さんになっちゃいなよ」「運命やん!」というコメントもあったが、欧勝馬は2024年に客室乗務員の女性と結婚している。



（よろず～ニュース編集部）