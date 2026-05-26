「日本じゃ味わえない空気感がある」ベルギー３位、充実の一年を終えた“日本人主将”が気になる去就に言及 「難しい決断…メイビー・ラスト・シーズンです」【現地発】

「日本じゃ味わえない空気感がある」ベルギー３位、充実の一年を終えた“日本人主将”が気になる去就に言及 「難しい決断…メイビー・ラスト・シーズンです」【現地発】