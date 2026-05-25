新年早々、ミュージシャンのIZAMと女優の吉岡美穂が離婚を発表し、衝撃を与えた。離婚発表から5カ月が経ち、吉岡が元夫との現在の関係を語り、注目を集めている。

吉岡は2006年にIZAMと結婚し、2007年に長男、2008年に次男、2010年に長女を出産し、バラエティ番組で夫婦関係を語ることが多かった。ただ、1月1日、吉岡は自身のInstagramにIZAMと連名の文書をアップし、離婚を報告。今回、離婚後の生活を語ったのだ。

「5月23日の『AERA DIGITAL』のインタビューで、吉岡さんは、離婚を決めた理由や心境を明かしたのです。離婚に関しては、結婚20年という節目に夫婦で話し合いを重ね、子どもたちにも話して決めたそうです。

さらに、離婚後もIZAMさんとは一緒に住んでいることを告白しました。息子2人は地方で寮生活ですが、子どもたちが住み慣れた家は残すことに決めたそうです」（スポーツ紙記者）

“離婚後同居” を明かした吉岡だが、Xでは

《なぜ離婚した》

《夫婦とゆう形じゃないほうがお互いフラットでいられるからとか？》

など、困惑する声も見受けられる。

2000年代、吉岡はキャンペーンガールやグラビアアイドルなどで活動し、“癒し系タレント” として人気を博した。結婚後は子育てもあり、テレビでの露出は減ったが、IZAMが妻をネタにすることも多かった。

「バラエティ番組で、IZAMさんは『癒し系 家の中では 脅し系』と川柳で表現するなど、“鬼嫁エピソード” が鉄板になっていました。

奥さんが主導権を握っているような印象を持たれましたが、吉岡さんは2018年のバラエティ番組『明日は我がミーティング』（TBS系）で、IZAMさんがブログに料理の写真を載せる際、下ごしらえを吉岡さんに任せたり、表情にダメ出しされたりすると明かしたのです。

IZAMさんの “クセ強” な一面が知れ渡り、離婚発表後、SNSでは《ずっと仲悪い印象しかなかった》という声もあがっていました」（芸能記者）

家族4人で暮らしてきた吉岡。ただ、IZAMの娘に対する言動がSNSをざわつかせたこともあったという。

「2024年4月、吉岡さんが『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演した際、結婚当初、白い服を着ていると、インナーや肌が透けて見えるとして、IZAMさんに着る服を限定されたことを告白。

さらに、吉岡さんが娘にミニスカートを買ったところ、見つけたIZAMさんが『なにこれ、短すぎる』とスカートの丈に文句をつけ、ゴミ箱に捨てたことを明かしたのです。

自分の妻や娘が人前で肌を露出させることに抵抗があったのかもしれませんが、IZAMさんの “束縛体質” に疑問を抱く向きもあったのです。それだけに、離婚後も一緒に暮らしていることに驚く人も多かったようです。

ただ、吉岡さんは今回のインタビューで《今では、良い距離感でお互いに程よく気を使うようになり、子供の事や、家の事を協力し合うようになりました》と語っており、離婚したことで、夫婦関係も変化したようです」（同前）

結婚から20年で大きな決断に踏み切り、“新たな形” の家族になろうとしているのか。